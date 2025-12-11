قائد القوات البحرية يشرف على مراسم تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار”

أشرف قائد القوات البحرية، اللواء محفوظ بن مداح، اليوم، على مراسم تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار”، بالقاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى. بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وهذا بعد مشاركته في التمرين البحري المشترك مع جيش البحر التونسي “المرجان 2025″، في الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر 2025، في المنطقة البحرية شمال تونس. في إطار تجسيد نشاطات التعاون العسكري مع تونس لسنة 2025.

وتضمّن التمرين تنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة شملت عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ. وكذا التدريب على مكافحة الأعمال المحظورة في البحر.

والهدف من هذا التمرين هو تعزيز التنسيق الثنائي والرفع من مستوى الجاهزية العملياتية، وتقييم مستوى التكامل والتنسيق بين القوات البحرية الجزائرية والتونسية.

وقد شاركت القوات البحرية الجزائرية في فعاليات هذا التمرين إلى جانب الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار” بمجموعة من مغاوير البحرية من فوج الأعمال الخاصة.

وأكد البيان أن هذا النشاط يأتي ليؤكد على متانة التعاون الثنائي بين الطرفين، بما يعزز أمن وسلامة المجال البحري للبلدين.