قائد القوات البحرية يفتش سفينة الإنزال والتدعيم الإمدادي”قلعة بني حماد”

أشرف اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، بالرصيف الشمالي للأميرالية القاعدة البحرية الجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى، على مراسم تفتيش سفينة الإنزال والتدعيم الإمدادي “قلعة بني حماد” رقم المتن 472.

وحسب بيان لوزارة الدفاع مراسم التفتيش هذه جاءت بعد تنفيذ السفينة لتوقف في ميناء “poole” البريطاني. في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 مارس 2024.

وأشار المصدر نفسه، هذه الخطوة تدخل في إطار برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري البريطاني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور