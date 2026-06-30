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قائد القوات البحرية يُشرف على تفتيش هذه المفرزة

بقلم نادية بن طاهر
قائد القوات البحرية يُشرف على تفتيش هذه المفرزة
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أشرف اللواء قائد القوات البحرية، على مستوى الرصيف الشمالي لميناء الجزائر على مراسم تفتيش المفرزة البحرية المتكونة من السفينة الشراعية المدرسة “الملاح”، والسفينة المدرسة “الصومام”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تتوجه السفينتان، لتنفيذ الحملة التدريبية “صيف-2026” لفائدة الطلبة الضباط العاملين السنة الأولى. والثانية من التكوين الأساسي بالمدرسة العليا البحرية بتامنفوست. بالناحية العسكرية الأولى، خلال الفترة الممتدة من 02 جويلية إلى 06 أوت 2026.

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