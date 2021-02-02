قائد القوات البرية اللواء عثامنية في زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الثانية

قام قائد القوات البرية اللواء أعثامنية عمار، بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الثانية بوهران، ابتداءً من 01 فيفري 2021.

حيث استهل زيارته من مقر قيادة الناحية العسكرية الثانية أين كان في استقباله اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية.

حيث قدم له عرضا شمل الحالة الأمنية والجاهزية القتالية والعملياتية لوحدات القوات البرية المنتشرة عبر إقليم الناحية.

لينتقل بعدها قائد القوات البرية رفقة قائد الناحية العسكرية الثانية إلى الفرقة الثامنة المدرعة بسيدي بلعباس/ن.ع.2.

حيث استقبل من طرف العمي، قائد الفرقة، الذي قدم بدوره عرضا شاملا لحالة الوحدات العضوية للفرقة ومدى جاهزيتها القتالية والعملياتية لتنفيذ المهام الموكلة لها

بعدها عاين اللواء عثامنية جملة من الورشات أسدى خلالها جملة من التعليمات والتوصيات.

كما حث الإطارات والأفراد على مضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات العملية الميدانية الهادفة للرفع من القدرات القتالية للوحدات.