قائد القوات البرية يستقبل السفير الصيني

استقبل اليوم السبت، الفريق مصطفى سماعلي، قائد القوّات البريّة، سعادة السفير Guangli DONG ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، بمقرّ قيادة القوات البريّة، مرفوقا بملحق الدفاع لدى سفارة الصين الشعبية بالجزائر.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، تمحور اللقاء حول تبادل وجهات النظر المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك. لاسيما توطيد العلاقات وتعزيز روابط التعاون في المجال العسكري للبلدين.

واختُتِم اللقاء بالإمضاء على السجلّ الذّهبي لقيادة القوات البرية وتبادل الهدايا الرمزية بين الطرفين.

