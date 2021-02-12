قائد القوات الجوية في زيارة عمل وتفتيش لوحدات الناحية العسكرية الرابعة

تنقل اللواء محمود لعرابة، قائد القوات الجوية، من 9 إلى 11 فيفري، في زيارة عمل وتفتيش لوحدات الناحية العسكرية الرابعة.

يأتي هذا في إطار تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية السنوية المسطر من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

وعرفت الزيارة عدة محطات كانت بدايتها بالقطاع العملياتي جنوب-شرق جانت،.

وتم الوقوف على أشغال إنجاز القاعدة الجوية الجديدة وتفتيش القاعدة الجوية للانتشار الثانوية بجانت بالناحية العسكرية الرابعة.

وشهد اليوم الثاني من الزيارة، تنقل قائد القوات الجوية إلى القاعدة الجوية للانتشار الثانوية بإليزي.

ثم القاعدة الجوية للانتشار الثانوي بإن أمناس، ليتنقل بعدها لتفتيش القاعدة الجوية بورقلة.

وفي اليوم الثالث والأخير قام قائد القوات الجوية بزيارة كل من القاعدة الجوية بالأغواط والقاعدة الجوية بسكرة .

وكانت سلسلة هذه الزيارات فرصة لعقد عدة اجتماعات مع مستخدمي وإطارات القوات الجوية بإقليم الناحية العسكرية الرابعة.