قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في ذمة الله.. الرئيس تبون يعزي عائلته

توفي صبيحة اليوم الجمعة قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية العميد عبد الحكيم قعشي. كما قدّم رئيس الجمهورية تعازيه لعائلة الفقيد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد توفي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية العميد عبد الحكيم قعشي. صبيحة اليوم بالمستشفى المركزي للجيش ” محمد الصغير نقاش”.

كما بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد العميد عبد الحكيم قعشي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

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قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس الأربعاء، تعازيه الخالصة لعائلة الممثل الراحل محمد حزيم. وللأسرة الفنية.

وفي بيان للرئاسة:”تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفنان الراحل محمد حزيم، الذي وافته المنية صبيحة اليوم عن عمر ناهز الـ70 سنة.”

وأشاد الرئيس بموهبة الفنان الذي يعد وجها بارزا وإسما مميزا، من من زرعوا البهجة في برامج إذاعية وتلفزيونية هادفة وممتعة.

هذا و انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الفنان والممثل صانع البهجة محمد حزيم البالغ من العمر 70 عاما. بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بقصور كلوي

الراحل محمد حزيم ممثل جزائري من الفنانين البارزين في مجال الفن. وارتبط اسم محمد حزيم مع فرقة بلا حدود، التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.