قائد المنتخب الأنغولي:”محفزون للإطاحة بالجزائر”

عبر قائد المنتخب الأنغولي، ألفريديو غوميس ريبيرو، عن جاهزية منتخبه للإطاحة بالمنتخب الوطني، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح الدولي الأنغولي ريبيرو، أمس الأحد، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة الجزائر وأنغولا:”محفزون لتحقيق الفوز أمام الجزائر”.

وأضاف المتحدث:”التواجد في كأس أمم إفريقيا داعم معنوي لنا، ويحفزنا على إستهداف أدوار متقدمة من هذه المنافسة، وسنقدم كل مالدينا أمام الجزائر”.

وتابع المتحدث:”مواجهة الجزائر ستكون فرصة فريدة لبلادنا، وسنبلل القميص من أجل شعبنا، وسنعمل على تحقيق المفاجأة”.