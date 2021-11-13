قائد المنتخب البوركينابي يتحدى الخضر.. نربحوكم في بليدة !

أكد قائد المنتخب البوركينابي إيسوفو دايو أن حظوظ منتخب بلاده لا تزال قائمة في التأهل بالرغم من التعثر أمام النيجر.

وتحدث إيسوفو دايو بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام النيجر بالتعادل الإيجابي 1-1 قائلا:

“علينا أن نركز على مباراتنا في البليدة، إنها كرة القدم وكل شيء ممكن، ليس لدينا أي خيار آخر سوى الفوز في البليدة، وسنبقى مركزين من أجل تقديم كل ما لدينا”.

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