قائد المنتخب المحلي يعتذر من عائلته وأصدقائه بسبب تذاكر نهائي الشان

وجه قائد المنتخب الوطني للمحليين، أيوب عبد اللاوي، اعتذاراته لأفراد عائلته، وأصدقائه، لعدم تمكنه من توفير لهم تذاكر نهائي الشان.

ونشر عبد اللاوي، رسالة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي قال فيها: “أقدم اعتذاراتي لجميع أقاربي وأصدقائي”.

كما أوضح: “أعتذر لعدم تلبية طلباتهم من أجل الحصول على تذكرة لحضور مباراة النهائي بسب قلة وفرتها حتى لدى اللاعبين”.

وتابع قائد المنتخب الوطني للمحليين، أيوب عبد اللاوي: “تركيزنا على الفوز بالكأس وفقط.. دعواتكم”.