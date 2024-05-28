قائد المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف يشكر الجمهور الجزائري على الدعم

وجّه قائد المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف، عبد الرؤوف أوشان، شكره إلى الجمهور الجزائري، نظير الدعم الذي لقيه المنتخب في أول مشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وضمانه التأهل لنهائيات كأس العالم بكوستاريكا 2026.

وكتب أوشان، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، أمس الإثنين:”الحمد لله مرتبة ثالثة في كأس الأمم الإفريقية في مصر، بعد الفوز في مباراة نيجيريا 3/1. ميدالية برونزية و تأهل تاريخي و مستحق لكأس العالم 2026″.

ووجّه أوشان شكره لكل من كان ساهم في مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة، وعلى دعم الجمهور الجزائري بالقول:”أشكر من كان له دور في هذه البطولة و لو بكلمة من لاعبيين، خاصة و طاقم فني و طبي و إداري و خاصة تشجيعاتكم لنا طيلة اطوار البطولة و لو بكلمة”.

وختم قائد المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف أوشان منشوره بالقول:”تحيا الجزائر مازال الخير”.

يجدر الإشارة، تمكّن المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف. من تحقيق المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها مصر في الفترة الممتدة من ما بين الـ 18 والـ 27 ماي.

بعد أن احتل الخضر المركز الثاني في المجموعة الثالثة، من خلال الفوز أمام كل من كينيا بنتيجة 1-0. وقبل السقوط بنتيجة 5-0 أمام غانا، والفوز المبهر على غامبيا بـ 3-2.

بعدها واجه رفقاء القائد أوشان منتخب أنغولا، وحققوا فوزا مستحقا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. أما في مواجهة النصف النهائي خسر الخضر أمام غانا بثلاث أهداف مقابل هدف. وفي مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة، فاز المنتخب الوطني أمام منتخب نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.