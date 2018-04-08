قائد بورتو يُوجّه رسالة لبراهيمي وزملائه !

كشفت صحيفة “أجوغو” البرتغالية أن قائد بورتو “هيريرا” قد تحدث مع زملائه وبشكل خاص مع براهيمي الذي كان محبطا بعد الخسارة في الجولة الماضية.

وطالب قائد بورتو من الجزائري أن يواصل تقديم عروضه القوية، ولا يزال لقب البطولة بين أيديهم.

ورغم أن نادي الدراغاو قد فرط في صدارة الترتيب العام لصالح بنفيكا الذي عاد بقوة في الفترة الأخيرة.

وحسب “هيريرا” فإن كل شيء وارد في كرة القدم خاصة وأن الفريقان سيتواجهان الأسبوع المقبل.

يذكر أن بورتو سيواجه نادي “ديسبورتيفو” عشية اليوم لحساب الجولة الـ29 في حين كان بنفيكا قد فاز سهرة أمس.