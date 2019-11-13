قائد “زامبيا”: “لدينا خطة خاصة للإطاحة ببطل إفريقيا”

كشف “كاباسو شونغو” قائد “زامبيا” أنه رفقة زملائه يمكنهم الإطاحة ببطل إفريقيا في ملعب “تشاكر” والعودة بالنقاط الثلاث.

وقال “كاباسو” في تصريحاته لموقع “الكاف”: “كرة القدم ليست علوم دقيقة، وكل شيء ممكن”.

وأضاف: “يمكننا الفوز على الجزائر في عقر ديارهم إذا عملنا كمجموعة واحدة”.

وتابع: “علينا أن نكون أقوياء فوق أرضية الميدان، فالأمور لن تكون سهلة وعلينا الخروج بنتيجة إيجابية من تشاكر”.

وختم لاعب “مازامبي” حديثه: “بطبيعة الحال سنتأهل لـ “كان 2021″، فشلنا في التأهل في مناسبتين وهذه المرة لن يتكرر هذا”.