قائد “زامبيا”: “لدينا خطة خاصة للإطاحة ببطل إفريقيا”

الرياضة
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قائد “زامبيا”: “لدينا خطة خاصة للإطاحة ببطل إفريقيا”
بقلم أمير بهلول

كشف “كاباسو شونغو” قائد “زامبيا” أنه رفقة زملائه يمكنهم الإطاحة ببطل إفريقيا في ملعب “تشاكر” والعودة بالنقاط الثلاث.

وقال “كاباسو” في تصريحاته لموقع “الكاف”: “كرة القدم ليست علوم دقيقة، وكل شيء ممكن”.

وأضاف: “يمكننا الفوز على الجزائر في عقر ديارهم إذا عملنا كمجموعة واحدة”.

وتابع: “علينا أن نكون أقوياء فوق أرضية الميدان، فالأمور لن تكون سهلة وعلينا الخروج بنتيجة إيجابية من تشاكر”.

وختم لاعب “مازامبي” حديثه: “بطبيعة الحال سنتأهل لـ “كان 2021″، فشلنا في التأهل في مناسبتين وهذه المرة لن يتكرر هذا”.


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