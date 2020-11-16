قائد “زيمبابوي”: “جاهزون للمعركة..” !

أبدى “موسونا” قائد منتخب “زيمبابوي” عن جاهزية الفريق لمواجهة “الخضر” ظهر اليوم الإثنين لحساب تصفيات كأس إفريقيا.

وصرح “موسونا” قائد “زيمبابوي” للصحافة المحلية: “المنتخب جاهز لمواجهة الجزائر، لقد تدربنا بجهد كبير وحاولنا تصحيح الأخطاء”.

وأضاف: “أعتقد أن اللاعبين تعلموا من أخطائهم في المباراة السابقة ونحن الآن جاهزون للمعركة”.

وتابع: “المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون لتحقيق النقاط الثلاث”.

في حين ختم كلامه: “الحالة المعنوية للاعبين رائعة، الجميع يبتسم وهذا ما يؤكد أن الجميع سيقدم ما عليه في المباراة”.