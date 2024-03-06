قائد سويسرا السابق: “اللغة لن تعيق بيتكوفيتش مع الجزائر”

استبعد قائد منتخب سويسرا السابق، غوخان ماسيرا إنلر، أن يواجه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، مشاكل في مهامه على رأس الخضر، بسبب عدم اتقانه للغة الفرنسية.

وسئل إنلر، إن كان هذا الأمر تسبب في مشاكل في منتخب سويسرا، الذي يضم لاعبين من أصول مختلفة، في وقت أن بيتكوفيتش، لا يتقن سوى الإيطالي بشكل أساسي.

ورد لاعب أضنة دمير سبورت التركي الأسبق: “بالطبع، إذا كان المدرب يستطيع التحدث بعدة لغات، فهذه ميزة إضافية… وفي الجزائر سيكون هناك مترجمون.”

قبل أن يستدرك: “لكن مهلا، اللغة مهمة ولكن هذا ليس ما يحدث الفرق. إذا تمكنت من ترجمة شغفك ومعرفتك بكرة القدم، فهذا أمر جيد جدا بالفعل. لذلك لنفترض أنه إذا كنت مقيدا في هذا المجال من اللغة مع فريق، فعليك التعويض في جوانب أخرى.”

وواصل غوخان ماسيرا إنلر: “جعل هذه الصفات أكثر وضوحا. أنا أتحدث بشكل عام، هناك مترجمون في كل مكان، لكن هناك نقاط أكثر أهمية مثل الشخصية والعلاقة مع اللاعبين.”

مضيفا: “في هذه الحالة، يمكن أن تسير الأمور بسهولة مع اللاعبين. ولكن إن لم يكن لديك ذلك، على الرغم من أنك تتحدث العديد من اللغات فقد “انتهيت” وهذا ما لاحظته ولاحظته طوال مسيرتي المهنية.”

وختم: “بعد ذلك، من المؤكد أنه إذا كنا نتحدث نفس اللغة بين المدرب واللاعبين، فإن المزيد من المرونة هو الأفضل دائما.. لنفترض أن المهارات اللغوية مهمة، ولكن عدم الارتقاء إلى مستوى المعايير في هذا المجال ليس أمرا محظورا.”