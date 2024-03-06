قائد سويسرا السابق: “بيتكوفيتش يراهن كثيرا على اللاعبين الشبان”

أشاد قائد المنتخب السويسري السابق، غوخان ماسيرا إنلر، بالناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، مبرزا بأن الأخير، يراهن كثيرا على اللاعبين الشبان.

وتحدث إنلر، عن مغامرة بيتكوفيتش، مع منتخب سويسرا التي استمرت لـ 7 سنوات وقال: “لقد جاء مباشرة بعد أوتمار هيتسفيلد، والمنتخب كان في مستوى جيد حينها”.

وواصل ذات المتحدث: “لقد كان لديه لاعبون جيدون رهن إشارته. وقادنا لبلوغ أورو 2016، وكنت ضمن التشكيلة خلال تلك السنتين الأخيرتين”.

قبل أن يضيف نجم نابولي الإيطالي السابق: “بعدها قام بعدة تغييرات وقررت تشبيب الفريق. كان هناك العديد من الكوادر تحت إشارته، ولكنه فضل منح الفرصة للشبان”.