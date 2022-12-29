قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم يترأس أشغال لجنة البحث عن الطائرات في خطر وإنقاذها

ترأس اللواء عبد العزيز هوام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، اليوم الخميس. بمقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم أشغال الدورة العادية الثانية والعشرون. للجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تقييم نشاطات اللجنة والتنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات الوزارية الفاعلة المعنية بالبحث والإنقاذ الجوي. وكذا معرفة الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية اللازمة في هذا المجال مع الوقوف على مدى تطبيق التنظيمات. والإتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ.

وشكلت أشغال هذه الدورة فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف المشاركين. كما سمحت بعرض التدابير الواردة في مخطط التدخل المعتمد وتقدير السبل الناجعة للبحث والإنقاذ. قصد الوصول إلى التدخل الفعال والتعامل السريع مع هذا النوع من المخاطر.