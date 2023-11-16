قائد “قوة القدس” في حرس الثورة الإيراني يبعث رسالة الى القائد العام للمقاومة محمد الضيف

بعث قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، رسالة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف.

وقال قاآني في الرسالة: “سطرتم ملحمةً عظيمةً عنوانها طوفان الأقصى، حقّقها الله على يد المجاهدين في كتائب القسام ومجاهدي المقاومة في غزة و أظهرتم بوضوح ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني الغاصب وأثبتم بشكل عملي وحاسم أنه أوهن من بيت العنكبوت”

وتابع ذات المتحدث: ”يكفي في توصيف هذا الحدث العظيم ما أقره العدو والصديق بأن فلسطين والمنطقة لن تكون بعد طوفان الأقصى كما كانت قبله، كما ان الضربات التي وجهتها المقاومة لقوات العدو ومدرعاته أثبتت للجميع أن المقاومة في غزة قادرة على المبادرة والابتكار”

وأكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، أن هذا الإنجاز جعل أبناء الأمة يزدادون التفافاً حول خيار الجهاد إيمانا بأن دخول المجاهدين للأقصى بات أقرب من أي وقت. كما ان غزة تدافع، اليوم، عن شرف الأمة وعزتها وكرامتها.

وختم الجنرال قاآني: “ثقوا بأن إخوانكم الملتحمين معكم في محور القدس والمقاومة لن يسمحوا للعدو ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها، كما ان إخوانكم الملتحمون معكم في محور القدس والمقاومة لن يمكّنوا العدو من الوصول إلى أهدافه القذرة على مستوى غزة وفلسطين”.