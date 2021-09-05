قائد منتخب بوركينافاسو: “سنقدم كل ما بوسعنا للفوز بهذه المباراة”

أكد قائد المنتخب البوركينابي “إيسوفو دايو” أن تشكيلة الخيول ستخوض مباراة المنتخب الجزائري بطريقة عادية مثل كل المباريات التصفوية الأخرى بالرغم من قيمة المنافس المرشح لتصدر المجموعة الأولى التي تضم كل من الجزائر بوركينافاسو جيبوتي والنيجر.

وتحدث لاعب النهضة البركاني المغربي في تصريح لموقع الإتحادية البوركينابية عن مواجهة المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022 قائلا:

“سنلعب مباراتنا أمام الجزائر مثل جميع المباريات، نحن جميعا واعون بحجم المسؤولية، ستكون مباراة كبيرة، ونحن فخورين بأنفسنا، تبقت أمامنا مباراة واحدة يجب أن نيسرها جيدا، وأن نقدم كل ما عندنا من أجل الفوز بهذا اللقاء”

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