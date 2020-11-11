قائد منتخب جيبوتي يتحدى المنتخب الجزائري

تحدى قائد منتخب جيبوتي “وايس داوود” المنتخب الجزائري قبل مواجهة المنتخبات ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأجرى قائد منتخب جيبوتي حوارا مطولا مع موقع الفيفا، تحدث من خلاله عن مواجهة المنتخب الجزائري قائلا:

“ستكون هذه المرة الثانية التي سيلعب بلدنا الدور الثاني من التصفيات، حيث سبق لنا أن لعبنا في 2008 في مجموعة مصر، مالاوي والكونغو الديمقراطية.”

وأضاف: “بخصوص تصفيات قطر 2022، إذا شاهدنا تصنيف FIFA فإن حظوظنا ضئيلة، لكن على أرضية الميدان كل شيء يمكن أن يحصل، ونحن بصدد الرفع من حظوظنا لتحقيق نتائج إيجابية.”

وأضاف:” هدفنا سيكون تحقيق نتائج إيجابية، وفي المجموعة ولا منتخب ضمن تأهله مسبقاً، نحن بدورنا نطمح لكسب خبرة أكبر”

وينتظر منتخب جيبوتي مواجهات قوية في المجموعة، من بينها مواجهة زملاء رياض محرز أبطال أفريقيا. قال داوود عن هذه المباراة “ستكون مثل المواجهات الأخرى. علينا اللعب بتركيز كبير لغاية نهاية اللقاء، سواء من الناحية التكتيكية أو السيكولوجية.”