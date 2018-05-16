قائد منتخب روسيا  يحذّر:”تذكروا ما فعلته الجزائر في 2014″ !

أكد قائد المنتخب الروسي ولاعب نادي سبارتاك موسكو ألكسندر ساميدوف، أن روسيا ستواجه صعوبات عدة للتأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم القادمة.

وأشار ساميدوف في تصريحات نشرها موقع “جريت سبورت” الروسي أن تأهل بلاده على حساب أحد منتخبي أوروجواي أو مصر ليس بالأمر الهيّن.

وقال صاحب الـ33 عام:”إذا لم يتأهل المنتخب الروسي من الدور الأول فستكون الصدمة كبيرة وسيوصف ما حدث بالعار والغير مقبول”.

وأضاف:”كل شيء وارد في كرة القدم، أوروجواي أحد أفضل الأندية في أمريكا اللاتينية، ومصر أبطال إفريقيا لمرات عديدة”.

وختم قائلا:”دعونا نتذكر ما فعلته الجزائر قبل أربعة سنوات في كأس العالم، رغم أن الجميع كان يرشح كوت ديفوار للذهاب بعيدًا في هذه النسخة”.