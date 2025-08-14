قائد “الخُضر” السابق يزيد منصوري مديرا رياضيا للترجي التونسي

أعلن الترجي الرياضي التونسي عن تعيين القائد السابق للمنتخب الوطني يزيد منصوري، في منصب مدير رياضي.

ويأتي هذا في إطار المواصلة في برنامج إعادة هيكلة فرع كرة القدم.

وذكّرت إدارة الترجي التونسي بالنوادي التي لعب لها قائد “الخُضر” السابق خلال مسيرته، حيث بدأ مشواره سنة 1997 مع نادي لوهافر الفرنسي، قبل أن يخوض تجربة كروية امتدت لأكثر من 15 سنة في عدة بطولات أوروبية وعربية، من بينها:

1997 - 2003 : لوهافر (فرنسا)

2003 – 2004 : كوفنتري سيتي (إنجلترا)

2004 – 2006 : شاتورو (فرنسا)

2006 – 2010 : لوريون (فرنسا)

2010 – 2011 : السيلية (قطر)

2012 – 2013 : شباب قسنطينة (الجزائر)

وللإشارة، مثّل يزيد منصوري المنتخب الوطني الجزائري في 70 مباراة دولية، وكان قائداً للخُضر لمدة 7 سنوات.

وبعد اعتزاله اللعب سنة 2013، بدأ مشواره في التسيير الرياضي، في منصب مدير رياضي ومشرف عام على الانتدابات. حيث شغل مناصب في أندية واتحادات كروية كبرى، من بينها:

2022 – 2025 : إي سي مونزا (الدرجة الأولى الإيطالية) – مسؤول عن الانتدابات.

2018 – 2022 : أولمبياكوس (اليونان) / نوتنغهام فورست (إنجلترا) – مسؤول عن الانتدابات.

2017 – 2018 : نادي ستاد رين (فرنسا) – مشرف عام عن الانتدابات وكشاف مواهب.

2014 – 2017 : الاتحاد الجزائري لكرة القدم – عضو المكتب الفيدرالي، ومشرف عام للمنتخبات الجزائرية لكرة القدم لدى الاتحاد الجزائري.