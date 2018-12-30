قائمة أخرى لمواد ممنوعة من الإستيراد قريبا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
قائمة أخرى لمواد ممنوعة من الإستيراد قريبا
بقلم أمينة داودي

أكد خالد بوشلاغم المدير العام للتجارة الخارجية، أن هنالك مواد أخرى سيتم منعها من الإستيراد قريبا.

مضيفا أن الضريبة الجمركية على المواد الفلاحية تم إنقاص منها بعض المواد.

وأشار إلى أن لجنة وزارية تظم التجارة، الفلاحة والصناعة قامت باجتماعات مع المتعاملين الإقتصاديين من أجل أخذ رأيهم.

وهناك لجنة على مستوى الوزارة الأولى، من أجل الفصل في القائمة النهائية التي هي قيد الإنتهاء من حيث صيغتها.

ويتعلق الأمر بإدراج بعض المواد الفلاحية والغذائية التي تعتبر منتوجات منافسة للمنتوجات المحلية والتي يمكن تصنيعها في الجزائر على غرار البسكويت.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com