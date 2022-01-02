قناة النهار قائمة أغنى رجال الأعمال لسنة 2021 بقلم قناة النهار نشر في 02 جانفي 2022 - 15:26 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 193 0 قائمة أغنى رجال الأعمال لسنة 2021 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور كما طالع أيضا: منظمة حماية المستهلك تؤكد عدم قانونية رفع سعر الخبز العادي رابط دائم : https://nhar.tv/Ne0Xk اقرأ أيضا زروقي :" بونجاح وبلايلي قالولي ألعب كاشما كاين حنا نديفونديو عليك !!" قناة النهار 23 ديسمبر صريح جدا: الإنقطاع المبكر عن الدراسة.. خطر يهدد الشباب قناة النهار 22 ديسمبر "حديث الصحافة : فعلها الأبطال.. الجزائر في "الفينال قناة النهار 16 ديسمبر سري جدا: البطاطا..حقيقة الأسعار من الفلاح إلى التاجر قناة النهار 28 ديسمبر عرقاب : حتى الآن حققنا 60 كلغ من الذهب قناة النهار 20 ديسمبر "خال المرحـ.ـوم لاعب مولودية سعيدة : "كان إنسان متخلّق وهو الوحيد لي رافد العائلة ديالو قناة النهار 26 ديسمبر ألو فارس : "كرواسون" و "بتي بان" بالعجينة المورقة قناة النهار 14 ديسمبر عين تموشنت .. لقمة عيش حلال عنوان عبد العالي وزوجته على رصيف شاطئ رشقون قناة النهار 16 ديسمبر طالع هابط: بعد رسالة النوي أخيرا تم فتح طريق سكنات عدل بتيبازة قناة النهار 15 ديسمبر صريح جدا: هكذا يتعامل الرجل الجزائري مع الزوجة المتسلطة قناة النهار 27 ديسمبر