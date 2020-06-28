قائمة الأندية المُهتمة ببلقبلة تتوسع

توسعت قائمة الأندية المهتمة بالدولي الجزائري حريس بلقبلة، بعد إنطلاق الميركاتو الصيفي بصفة رسمية في فرنسا.

وكشفت جريدة “لو تيليغرام”، بأن متوسط الميدان متابع من طرف سانت إيتيان، المهتم كثيرا بخدماته لتدعيم تشكيلته الموسم القادم.

ويأمل مُسيروا الفريق الأخضر، حسم الأمور مع صاحب الـ26 سنة سريعا، قبل إرتفاع سعره في سوق التحويلات في المُستقبل القريب.

ويرى إداريو “سانتي”، بأن مستوى مُحارب الصحراء وقيمته الحالية تجعلان منه صفقة مثالية بالنسبة لهم ولقدراتهم المادية الضعيفة.

وتلقى بلقبلة، في الفترة الماضية مُقترحا مهما مع غلاسغو راينجرز الأسكتلندي، وهو الذي يبقى مُرتبطا بعقد الى غاية 2022 مع براست.