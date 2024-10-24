قائمة الدول الأرخص من حيث أسعار السكن.. هذا ترتيب الجزائر 

تضمنت قائمة الدول الأرخص من حيث أسعار السكن، 5 دول عربية، حسب موقع “فايندر” الأسترالي. المتخصص في المقارنات الرقمية.

ووفقا للموقع ذاته، جاءت مصر في المركز الأول ضمن قائمة البلدان الأرخص في العالم. في إحصاءات أسعار السكن في العالم لسنة 2023. ويأتي ذلك جراء الانخفاض الشديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. متبوعة بتونس في المركز الخامس ودولة فلسطين في المركز السابع.

في حين احتلت الجزائر المركز التاسع، وفي الأخير الأردن في المرتبة العاشرة.

وصنف الموقع الأسترالي ذاته، أرخص 10 بلدان في العالم في متوسط أسعار الشقق السكنية، كما يلي:

المركز الأول مصر بـ 31 ألفا و208 دولارات.

باكستان ثانيا بـ 32 ألفا و508 دولارات.

فنزويلا ثالثا بـ 35 ألفا و109 دولارات.

بنغلاديش رابعا بـ 50 ألفا و713 دولارات.

تونس خامساً بـ 52 ألفا و14 دولارا.

جنوب أفريقيا سادساً بـ 53 ألفا و314 دولارا.

فلسطين في المركز السابع بـ 58 ألفا و515 دولارا.

كينيا ثامنا بـ 66 ألفا و318 دولارا

الجزائر تاسعا بـ 66 ألفا و318 دولارا.

الأردن عاشراً بـ 70 ألفا و219 دولارا.