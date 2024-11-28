قائمة الدول الأكثر أمنا في 2024 .. هذا ترتيب الجزائر 

صنف مؤشر HelloSafe الجزائر في المركز الثالث في قائمة الدول الأكثر أمنا في سنة 2024.

ووفقا للتقرير السنوي المؤشر ذاته صنف الجزائر وجهة آمنة للسفر عام 2024

وجاء الجزائر في المركز الثالث برصيد 40.52 بعد كل من تونس في المركز الأول بـ 39.25 وتليها المغرب برصبد 39.92 نقطة.

وحسب هذا التصنبف حافظة الجزائر على مكانتها بين الوجهات الآمنة للسفر في عام 2024. وهي النتيجة التي تكسر أيضًا الأحكام المسبقة، المنتشرة منذ فترة طويلة، حول سلامة الوجهة الجزائر.

ويصنف مؤشر HelloSafe لسلامة السفر، من 100، بتعيين درجة 100 نقطة للدول الأقل أمانًا و0 للدول الأكثر أمانًا.

كما يقدم نظرة عامة أوضح عن الوضع في كل بلد، وهو ما يتعارض في بعض الأحيان مع بعض الأفكار المسبقة.

ويأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار عدة معايير دراسية لتحديد مستوى الأمن في كل دولة، منها: العنف في المجتمع، حدوث الكوارث الطبيعية، البنية التحتية الصحية، المشاركة في النزاعات المسلحة، وغيرها.