قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا

لا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل حصد الأرواح، ويصيب ملايين الأشخاص حول العالم. حيث بلغ إجمالي الإصابات إلى غاية اليوم نحو 280 مليون إصابة وأزيد من 5.4 مليون حالة وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 279.941.644، وإجمالي الوفيات 5.399.891.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا، بـ816.610 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 52.280.510.

تليها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.732 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.243.266. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.682 وإجمالي إصابات 34.786.802.

ثم في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ298.759 وإجمالي عدد الإصابات 3.950.200 إصابة مؤكدة.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 298.165 وإجمالي إصابات 10.213.265. ثم سادسا البيرو بإجمالي وفيات202.488 وإجمالي إصابات 2.278.807.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.928. وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.053 وإجمالي إصابات 4.261.667.

كما جاءت إيطاليا في المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 136.611 وإجمالي إصابات 5.674.313 وأخيرا في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.400 وإجمالي إصابات 6.184.762.

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كورونا.. شجار عنيف بين ركاب الطائرة بسبب الكمامة

وقع شجار عنيف على متن رحلة لشركة دلتا الأمريكية، بين ركاب الطائرة بسبب الكمامة.

وفي مقطع فيديو نشره موقع TMZ الأمريكي يوم أمس السبت 25 ديسمبر. كان راكبين يتقاتلان في منتصف الرحلة، حيث لم يستطع الطاقم السيطرة عليهما.

واستدعى الأمر تدخل العديد من الركاب الآخرين للفصل بين المتخاصمين. وبحسب ما أوردته قناة RT الروسية، فقد اندلعت مشادة بين الرجلين حول ارتداء القناع.

ورفض أحد الركاب، الذي بدا مخمورًا، ارتداء القناع وبدأ في إحداث فوضى في المقصورة. ما دفع الثاني إلى التقدم له بملاحظة، واندلع بذلك الشجار.

وهبطت الطائرة، التي كانت في طريقها من لوس أنجلوس، إلى ممفيس وجهتها النهائية دون تأخير. من جهتها أصدرت شركة دلتا بيانا ردا على الحادث، حيث أعلنت فتح تحقيق في الأحداث على متن طائراتها.

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