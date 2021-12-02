قائمة الدول التي أعلنت وصول أوميكرون إلى أراضيها

إنتشر متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، عبر عدد كبير من الدول، بعد مرور أسبوع واحد فقط من اكتشاف أول حالة إصابة به.

وأعلنت جمهورية جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، عن تسجيلها أولى حالات الإصابة بـ”أوميكرون”. وسجلت جنوب إفريقيا، حتى اليوم، 77 حالة بالمتغير الجديد.

وسجلت دولتان عربيتان، إصابات بالمتحور، وهما السعودية والإمارات بإصابة واحدة في كل دولة.

كما أعلنت أستراليا اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بـ”أوميكرون” لمواطن كان في زيارة إلى الدوحة، فإن قطر لم تعلن حتى الساعة تسجيل إصابات بالمتحور.

وتتمثل الدول التي أعلنت عن تسجيل إصابات بالمتحور “أوميكرون” الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية بأنه “مقلق”، فيما يلي:

تم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا، وبلجيكا وجمهورية التشيك.

كما تم تسجيل إصابتان بالمتحور الجديد، في كل من إسبانيا والنرويج، والبرازيل واليابان.

هذا وتم تسجيل 3 حالات إصابة بأوميكرون، في كل من السويد ونيجيريا.

كما سجلت هونغ كونغ 4 حالات، وكوريا الجنوبية 5 حالات، والدنمارك وكندا 6 حالات.

وسجلت أستراليا 7 حالات، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 9 حالات، والبرتغال 13 حالة، وهولندا 16 حالة، وبوتسوانا 19 حالة.

كما سجلت المملكة المتحدة 32 حالة، وجنوب إفريقيا 77 حالة.

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هذا وأعلن عالم الفيروسات الروسي سيرغي نيتيسوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن لقاح “سبوتنيك v” سيكون فعالا ضد متحور “أوميكرون”. كما أضاف، سيرغي نيتيسوف، أن نسبة فعليته تصل إلى 80 بالمائة.

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