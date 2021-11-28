قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أدت الإضطرابات الجوية الأخيرة، إلى غلق العديد من الطرقات عبر عدة ولايات من الوطن، بسبب تساقط الأمطار والثلوج.

وحسب مصالح الدرك الوطني، تتمثل الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية فيما يلي:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن بتيزي وزو، وبلدية شلاطة ببجاية، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت ذات المصالح، مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر.

طالع أيضا:

إستمرار تساقط الثلوج الكثيفة على 9 ولايات اليوم