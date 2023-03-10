قائمة المنتخب الفرنسي لأقل من 17 سنة تصدم بعض اللاعبين ذوي الأصول جزائرية!

عرفت قائمة المنتخب الفرنسي لأقل من 17 سنة، استبعاد 7 لاعبين فرانكو جزائريين، سبق لهم رفض استدعاء المنتخب الوطني.

باستثناء اللاعب متوسط ميدان إسماعيل بوناب، من والدين جزائريين، والذي ينشط بصفوف نادي فالونسيان الفرنسي.

وشهدت قائمة منتخب الديّكة المعنية بمواجهة ألبانيا وليتوانيا وسويسرا وديا، خلال التربص الذي سينطلق بداية من تاريخ 16 مارس لغاية 29 مارس المقبل.

غياب كل من اللاعبين ذو الأصول الجزائرية: أيمن صادي مدافع نادي فالونسيان، وكايل بوداش مهاجم نادي نيس.

بالإضافة للاعب نادي ستراسبورغ الظهير تيديان ديالو والمهاجم ويلسام بوسعيد، ومهاجم البياسجي إلياس عرجاني و مدافع موناكو دان سينات.