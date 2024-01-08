قائمة الناجحين في مسابقة توظيف أعوان الحماية المدنية

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، قائمة الناجحين في المسابقة الخارجية على أساس الإختبارات لأعوان الحماية المدنية ذكور وإناث.

وحسب بيان للمديرية، فعلى الأعوان الناجحين التقرب من المديريات الولائية للحماية المدنية التي تم إيداع ملف الترشح بها لسحب استدعاء النجاح ابتداءا من 09 جانفي 2024.

وأوضح البيان، أن على الأعوان الناجحين، الالتحاق بملحقات التدريب في 28 جانفي 2024.

وتجدون في الرابط المدرج بالمقال، قائمة الناجحين، ويتعلق الأمر بـ2970 عون للحماية المدنية ذكور، و30 إناث.

https://www.facebook.com/DGPCDZ/posts/247863655008332