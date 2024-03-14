قائمة بيتكوفيتش لتربص مارس ستخلو من هذه الأسماء

سيبدأ الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، بداية من الدورة الودية التي ستحتضنها الجزائر.

والتي ستنطلق بداية من 21 لغاية 28 مارس الجاري وبمشاركة الخضر ومنتخبات جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا.

ومن المنتظر أن يعلن الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش، في الساعات القليلة القادمة، عن قائمته المعنية بخوض هذا التربص.

ووفقا لتقرير لموقع “العربي الجديد“، اليوم الخميس، فإن قائمة بيتكوفيتش، المعنية بخوض تربص مارس، ستشهد غياب كل من سفيان فيغولي لاعب قارة قمرك التركي، وحارس شباب بلوزداد رايس وهاب مبولحي، بالإضافة إلى إسلام سليماني لاعب ميشلين البلجيكي.

وحسب ما أكده المصدر في تقريره، وبعد معلومات مقربة من محيط “الفاف”، فإن الثلاثي المذكور، أصبح بنسبة كبيرة خارج حسابات بيتكوفيتش تحسبا لقادم المواعيد، بعد تراجع مستواهم وتقدمهم في السن.

كما سيغيب لاعب الأهلي السعودي رياض محرز، عن التربص المقبل للخضر، بعد أن تواصل اللاعب مؤخرا مع المدرب بيتكوفيتش، وطالبه بالإعفاء من هذا التربص حسب ما أكدته العديد من التقارير الإعلامية.