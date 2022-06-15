قائمة فناني حفل إفتتاح الألعاب المتوسطية تثير الجدل

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة بالقائمة الإسمية للفنانين الذين يفترض أن يقوموا بإحياء حفل إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وتضمنت القائمة مجموعة معتبرة من الأسماء الجزائرية على غرار الشاب بلال هواري بن شنات، وهواري بوعبد الله مريم علال وغيرهم.

وانتشرت القائمة دون أي بيانٍ صادر عن محافظة الألعاب ما دفع الكثيرين للتساؤل عن مدى صحتها.

وهو ما دفع قناة “النهار” للتواصل مع رئيس لجنة حفلي الإفتتاح والإختتام الذي نفى بدوره كل تلك الشائعات.

وقال أن المحافظة تعمل على إنجاح هذا الموعد في دورته التاسعة عشر والذي ستحتضنه مدينة وهران.

يذكر أن الألعاب ستنطلق فعالياتها يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري لتدوم إلى غاية 5 جويلية المقبل.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الألعاب أزيد من 6000 رياضي في 26 تخصص رياضي محدد.

وستقام هذه الألعاب في 24 موقع رياضي مختلف داخل مدينة وهران.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp