قائمة منتخب قطر تشهد غياب عمر رفيق !

عرفت قائمة منتخب قطر غياب إسم اللاعب الجزائري عمر رفيق التي نشرتها الإتحادية القطرية لكرة القدم، اليوم الجمعة،عبر الموقع الرسمي لها، رغم تغيير جنسيته الرياضية مؤخرا.

وغاب عمر رفيق، خريج أكاديمية الفاف،ولاعب الشمال القطري حاليا، عن القائمة الاستعدادية لمباراتي كوريا الشمالية وقيرغيستان ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في مفاجأة لم يكن ينتظرها اللاعب الذي أثار الجدل مؤخرا.

وكان إبن مدينة برج بوعريريج قد أرسل برقية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، مفادها، رفضه تمثيل المنتخبات الوطنية خلال التحديات المقبلة، و هي الخطوة التي استنكرتها إتحاد وليد صادي، التي نشرت بيان في حقه اللاعب المثير للجدل.