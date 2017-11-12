نشرت صحيفة “ذي دايلي ميرور” الألمانية، أكثر من 33.000 اسما يعود لـ “الحراڤة” تم العثور عليهم في أوروبا.

تحصل موقع النهار أون لاين،على نسخة من الوثائق نشرتها الصحيفة والتي احتوت على أكثر من 30 اسما ينتمون لجنسية الجزائرية.

وجاء في الجدول، المرفوق، اسم الحراق وجنسيته وتاريخ العثور عليه، بالإضافة إلى الجنس وسبب الوفاة.

وأضافت الجريدة الألمانية، أن أسباب وفاة المهاجرين غير الشرعيين، تعددت بين الإنتحار والغرق.

وإليكم أسماء المهاجرين غير الشرعيين:

“فارس شبشوب” تم العثور عليه في 03 ديسمبر 2011، وجد في مركز الرعاية ميتا بفعل الانتحار.

“عبد الحق قورادية” تم العثور عليه في 22 أوت 2014.

“عبد القادر .م” تم العثور عليه 06 نوفمير 2009.

“صالج سودامي” تم العثور عليه في 19 مارس 2009.

“قلكولي أمين” تم العثور عليه في 24 أوت 2008.

يوسف، بلال،نبيل، عمار، بوبكر تم العثور عليهم في مارس 2008.

“رشيد عبد السلام” تم العثور عليه في 03 فيفري 2008.

“فحساحي.س” تم العثور عليه في 30 جانفي 2006.

“بن.ح.صحراوي” تم العثور عليه في 22 فيفري 2005.

“عمار” تم العثور عليه في 30 نوفمبر 2003.

“جدجيكا فتيحة” تم العثور عليها في 22 فيفري .2003

“حميد بركاني” تم العثور في 19 سبتمبر 2001.

“نعيمة.ح” تم العثور عليها في 06 ماي 2000.

“جمال حنون” تم العثور عليه في فيفري 2000.

“دانيال” تم العثور عليه في 06 ديسمبر 1998.

“مصطفى ضيف الله” تم العثور عليه في 1996.

“محمد قريش” تم العثور عليه في أكتوبر 1996.

“جمال فليسة” تم العثور عليه في 28 أكتوبر 1995.

“جوابي عزالدين” تم العثور عليه 10 أوت 1995.

“موسى طويبرقدة” تم العثور عليه في نوفمبر 1994.

“موسى داودي” تم العثور عليه في 30 جوان 1994.