قابض بريد يستولي على أكثر من 9 ملايير ويلوذ بالفرار في عين بوسيف بالمدية

المشتبه فيه فرّ من الباب الخلفي لمكتبه بعد حضور لجنة تفتيش

أفادت مصادر مطلعة «النهار» بأن قابض البريد على مستوى بلدية عين بوسيف الواقعة على بعد 75 كلم من مقر ولاية المدية، قام بعملية سطو استهدفت مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى أكثر من 9 ملايير سنتيم.

وحسب ذات المصادر، فانّ المتهم الرئيسي المدعو»د.ع» وهو في العقد الخامس من عمره، يعمل بمكتب البريد المتواجد بحي الغربية بإقليم بلدية عين بوسيف، منذ سنوات.

وفي صبيحة يوم الأربعاء، قدمت لجنة تفتيش من المديرية الولائية للبريد تتقدمهم مسؤولة القطاع بغرض التحقيق في ثغرة مالية، أين قام المشتبه فيه بفتح أبواب مكتب البريد لأفراد لجنة التفتيش ثم لاذ بالفرار من البوابة الخلفية، أين يتواجد مسكنه الوظيفي.

وبعد انتظار طويل من قبل أفراد اللجنة من أجل التحري مع المعني عن الثغرات المالية، تأكد فراره نحو وجهة مجهولة، ليتم توسيع عمليات البحث عنه من قبل مصالح الأمن،وكان المتهم الرئيسي قد استولى على مبلغ قدر بـ9 ملايير و300 مليون في عمليات اختلاس مختلفة.

وكانت لجنة التفتيش قد قامت بزيارة مكتب البريد، منذ حوالي أسبوعين من الآن، بسبب شكاوى من مواطنين حول تعطل الموزع الآلي، ليتم اكتشاف ثغرة مالية كان سببها قابض البريد الذي يقطن بالمسكن الوظيفي المجاور لمكتب البريد برفقة عائلته المتكونة من 3 أبناء، فيما لا تزال الأبحاث المتواصلة لتحديد مكان القابض الهارب.