قابض في وكالة بنك BNA ببور سعيد يختلس أموال «الجوية الجزائرية»!

إطارات البنك على رأسهم المدير يمثلون كشهود في الملف

استكمل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة، إجراءات التحقيق في ملف شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» التي تعرضت إلى اختلاس أموالها من طرف قابض العملة الصعبة في البنك الوطني الجزائري وكالة بور سعيد، المحبوس حاليا في المؤسسة العقابية بالحراش.

وحسب المعلومات التي استقتها «النهار»، فإن المتهم «ح.ر» تورط حسب التحقيقات التي أجرتها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، بناءً على الشكوى التي قيّدتها ضده شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» من خلال جريمة اختلاس أموال زبائن البنك، أغلبهم إطارات وموظفون في شركات وطنية كبرى طالت الملايير من حساباتهم، وهذا ما جعل قابض العملة الصعبة في وكالة بور سعيد في قفص الاتهام بتهمة الاختلاس، ليتم القبض عليه نهاية الشهر الفارط وإيداعه سجن الحراش.

جدير بالذكر أن المتهم لم يستطع التهرب من المسؤولية منذ الوهلة الأولى، معترفا لقاضي التحقيق باستغلاله ثقة الموظفين في البنك بعد استعمال أختامهم في سحب أموال معتبرة من حسابات الزبائن، أغلبهم شركات وطنية، من بينهم «الخطوط الجوية الجزائرية»، التي تعرضت إلى قرصنة رصيدها والتسبب في ثغرة مالية فاقت ملياري سنتيم تم سحبها من حسابها.

وأمام هذه المعطيات، فإن المتهم جرّ معه عددا معتبرا من موظفي البنك وإطاراته، على رأسهم مدير الوكالة البنكية، الذين حضروا كشهود في القضية، ليتم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 1 جويلية المقبل بطلب من الدفاع.