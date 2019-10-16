قابض وموظفو بريد يختلسون 7 ملايير سنتيم من أرصدة الموتى والمغتربين في البليدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة بايداع 5 أشخاص الحبس المؤقت، كما أمر بوضع موظفتين بالبريد تحت الرقابة القضائية.

ووجهت للمتهمين السبعة تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال الوظيفة.

وحسب مصدر تحدث لـ”النهار أونلاين”، فإن المتهم في هذه القضية هو القابض الرئيسي لبريد بلدية بني مراد بالبليدة، الموجود في حالة فرار.

وتورط المشتبه به الرئيسي رفقة شركاء له في اختلاس 7 ملايير سنتيم من حسابات متوفين ومغتربين.

وجاءت العملية إثر شكاوى من زبائن بريد الجزائر لم يجدوا أموالا في أرصدتهم أو أرصدة أقاربهم المتوفين.

وقد دفع هذا الوضع الغامض بالضحايا إلى الاتصال بالمصالح المعنية ورفع شكوى للإدارة، ليتم على الفور إرسال لجنة تحقيق.

وقادت التحقيقات إلى تأكيد وجود ثغرات في حسابات الزبائن الضحايا، ليجري رفع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة.

بعد ذلك، أمر ممثل النيابة مصالح الدرك بالبليدة بفتح تحقيق، قاد إلى اكتشاف تورط القابض الرئيسي المدعو “م.ع” الذي كان يقوم بسحب أموال متوفين ومغتربين بتواطؤ من شركائه.

وأظهرت التحريات في هذه القضية تورط قابض بريد سابق وهو المدعو “ح. ك” وموظفين آخرين بالبريد، هما المدعو “ح.م” و”ب. أ”.

كما جرى توقيف عون شباك يدعى “ع.م” وموظف سابق يدعى “م .م” كان يعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل.

كما قادت التحقيقات لتوقيف موظف ببريد قرواو كان محل توقيف تحفظي يدعى “ك.س”.

وبعد مواصلة التحقيق جرى توقيف موظفة وشريكتها، ليتم تقديم جميع المتهمين ما عدا واحد في حالة فرار أمام العدالة في انتظار المحاكمة.

عادل عباس