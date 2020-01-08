قابض يضرم النار في حافلة بملاكو بتيارت

بسبب خلاف بينه و بين صاحب الحافلة

اضرم مساء اليوم شخص النار في حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بلدية ملاكو و تيارت بسبب خلاف مع صاحب الحافلة.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار من شهود عيان فإن الشخص المتهم كان يعمل كقابض في الحافلة ووقع خلاف بينه وبين مالكها.

ولم يحدد سبب الخلاف وأثناء محاولة السائق الانطلاق نحو المحطة حتى تفاجأ بالشاب البالغ من العمر حوالي 25 سنة يرمي مادة حارقة في الحافلة.

مما أدى الى التهابها في وقت قصير و اضطر الى التوقف امام ثانوية ملاكو و هي ملتهبة وسط ذهول السكان.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لاخمادها بعد تعذر إطفاءها من قبل بعض المواطنين.

و علمت النهار ان مصالح الدرك الوطني قد أوقفت المتهم و فتحت تحقيقا في ملابسات القضية