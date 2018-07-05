قاتل الشاب بطعنة خنجر في البيض خلف القضبان

اوقفت الفرقة الجنائية لأمن ولاية البيض شخص متهم بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح أبيض .

القضية تعود إلى تاريخ الفاتح جويلية الجاري في حدود الساعة العشرة والنصف ليلا.

على إثر تلقي ذات المصالح لنداء من طرف العون المكلف بالحراسة بمستشفى محمد بوضياف” بالبيض

بعاصمة الولاية مفاده استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المؤسسة لشخص 24 سنة مصاب بعدة طعنات بواسطة سكين.

وقد بينت المعاينة الأولية أنه من المحتمل أن يكون الضحية قد تعرض لاعتداء.

لتباشر ذات العناصر الأمنية في تحرياتها قصد تحديد هوية المعتدي، ليتم تحديد

هوية الجاني البالغ من العمر 25 سنة وتوقيفه في ظرف وجير .

وذلك على مستوى ذات المؤسسة الاستشفائية كونه كان مصابا وأراد أن يوهم عناصر الشرطة بأنه شاهد في القضية فقط.

غير أن يقظة عناصر الشرطة وتعرف الشهود عليه حال دون ذلك.

وقد تم تحويله إلى مقر أمن الولاية بعد تلقيه للإسعافات الطبية الضرورية أين اعترف بالجرم المنسوب إليه.

ليتم أنجاز ملف قضائي في حقه قدّم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.