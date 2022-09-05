قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة يتراجع عن أقواله ويروي تفاصيل جديدة عن جريمته

كشفت التحقيقات الأمنية الأولية في جريمة القتل الفظيعة التي راح ضحيتها اربع افراد من عائلة واحدة. بحي بوزراد حسين الترقية العقارية عطية بولاية عنابة، منهم الزوجة مسيرة روضة وأطفالها الثلاث القصر. عن اسباب وقوع الجريمة والذي يعود إلى خلافات زوجية نشبت بين المتهم وزوجته الضحية. وحسب ما اوردته مصادر موثوقة لـ”النهار” لها اطلاع على مجريات التحقيق في القضية، أن قاتل عائلته “ع.جمال” اعترف أمام الشرطة اليوم الاثنين، أن سبب قتله زوجته يعود إلى خلافات سابقة قبل أربعة أشهر تقريبا.

ولا يزال المتهم تحت العناية الطبية بمستشفى عاصمة الولاية، جراء الكسور الخطيرة. التي تعرض لها في محاولته الفاشلة للانتحار من الطابق الثالث. كما أضاف أنه بيوم وقوع الجريمة، وبعد عودته في وقت متأخر إلى المنزل. وقعت مناوشات كلامية حادة بين زوجته المرحومة لشكها في تصرفاته. جراء دخوله المتكرر إلى المنزل العائلي في ساعات متأخرة منذ حوالي 4 أشهر، فاتهمته الضحية بالخيانة. وهو الامر الذي لم يتقبله وامام الضغط الذي كان يعاني منه بسبب اشغال التوسعة للروضة والحظيرة التي يملكها. وفي لحظة غضب انتباته أمسك بسكين المطبخ ووجه لها ضربة بـ”المقبض” من الخلف استقرت في رأسها. وجراء الضربة التي تلقتها سقطت أرضا فاقدة الوعي وهي تنزف دما غزيرا.

في حين، أردف المتهم في معرض أقواله، أن أطفاله الثلاث وبعد سماعهم الضوضاء التي كانت في المنزل استيقظوا. وبسبب هول المشهد لمشاهدتهم والدتهم في تلك الحالة وهي تسبح في بركة من الدماء، باشروا في الصراخ والبكاء. فقام بوضع يده على افواههم واحدا تلوى الآخر، إلى أن لفظوا أنفاسها الأخيرة متأثرين بحالة الاختناق.

كما أضاف المتهم أنه لم يكن له نية مسبقة لقتل أم أطفاله، بل وجه لها ضربة بالمقبض الخشبي فأصابها في الرأس. أما أطفاله فكانت نيته اسكاتهم حتى لا ينكشف أمره خاصة أنه كان تحت وقع الصدمة جراء سقوط زوجته أمامه متأثرة بالضربة العنيفة. ناكرا في ذات السياق إبادته لأفراد عائلته عن سبق اصرار أو ترصد.

وكيل الجمهورية.. القاتل استعمل حبل لخنق أفراد عائلته

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، قد كشف في ندوة صحفية عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل ربة بيت وثلاثة من أولادها في حي وادي الذهب في بلدية عنابة.

وأكد المتحدث أن الأب الذي أفاق من صدمة سقوطه من الطابق الثالث، اعترف باقترافه جرم القتل الجماعي لأفراد عائلته الصغيرة، بالخنق والضرب بآلة حادة.

ووفق ذات المصدر فإن الجاني استعان بحبل استخدمه في خنق الضحايا جميعا وتواليا بداية بالأطفال ثم الزوجة التي أزهق روحها باستعمال آلة حادة، وتعمد ضربها وإصابتها بجروح عميقة على مستوي الرأس والرقبة.