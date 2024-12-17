قاتل وينتقل عبر الحيوانات.. الصحة العالمية تحذّر من فيروس “ليسا”

حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار فيروس “ليسا” عبر العالم، وهو نوع من الفيروسات القاتلة ينتمي إلى عائلة الفيروسات الربدية.

وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أن هذا الفيروس يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى أعراض عصبية خطيرة، وغالبا ما يكون قاتلا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، مضيفة أن انتقال الفيروس يتم عادة من خلال خدش من حيوان مصاب مثل الخفافيش أو الحيوانات البرية الأخرى.

كما أشارت أن أعراض هذا الفيروس القاتل تبدأ بحمى وألم في موقع العدوى. ثم تتطور إلى مشاكل عصبية تشمل التشنجات والشلل.

ونوهت المنظمة أن التطعيم الوقائي يمكن أن يحمي البشر في المناطق المعرضة للفيروس، كما يجب تجنب التعامل المباشر مع الخفافيش خاصة أو الحيوانات البرية.

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