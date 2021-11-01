قادة الإمارات يهنئون الرئيس تبون بذكرى اندلاع الثورة التحريرية

هنأ قادة دولة الإمارات اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وهنأ الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

الى جانب محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات و الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.

ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في دولة الإمارات. رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون بمناسبة اليوم الوطني.

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هنّأت وزارة خارجية بلغاريا الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة نوفمبر المصادف للفاتح نوفمبر من كل سنة.

وجاء في رسالة التهنئة التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على تويتر:”بمناسبة اليوم الوطني الجزائري، نرسل أطيب تمنياتنا بالصحة والعافية والنجاح والرفاه للشعب الجزائري.”

كما أضافت خارجية بلغاريا:”على ثقة من أن علاقات الصداقة والتعاون الدائمة بين البلدين طويلة الأمد بتعمق أكثر من أجل ازدهار دولنا.”

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هنأت السفارة البلجيكية، الجزائريين، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية المباركة. وأشارت السفارة إلى أن البلجيكيين وحدوا قواهم مع الجزائريين، الذين كانوا يقاتلون من أجل استقلالهم.

وأضافت السفارة، في تدوينة لها على صفحتها بفايسبوك، إنه وطوال فترة الثورة، اتخذ دعم البلجيكيين أشكالًا عديدة، سياسية، وإعلامية، وإنسانية، وطبية وقضائية.

وتابعت السفارة، أن البلجيكيين، أنشأوا لجنة للسلام في الجزائر ومجموعة من المحامين للدفاع عن النشطاء الجزائريين وجبهة التحرير الوطني.

وأشار البيان، إلى أنه وبالرغم من أن الملفات الشخصية والقصص والدوافع لكل منها متنوعة للغاية، إلا أن شيئًا واحدًا جمعهم جميعًا معًا وهو إيمانهم بقضية عادلة.

وذكرت السفارة، بالمؤتمر الذي تم عقده سنة 2017 بالمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، والذي حمل عنوان “جبهة الشمال.. البلجيكيون والحرب الجزائرية (1954-1962) “.