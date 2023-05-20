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قناة النهار

قادة العرب يثمنون جهود الرئيس تبون وتبنيه لم شمل العرب

بقلم قناة النهار
قادة العرب يثمنون جهود الرئيس تبون وتبنيه لم شمل العرب
رئاسة
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قادة العرب يثمنون جهود الرئيس تبون وتبنيه لم شمل العرب

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