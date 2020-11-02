قادة روسيا يرسلون برقيات تهان إلى رئيس الجمهورية وجراد وبوقادوم

أرسل قادة روسيا، برقيات تهانٍ إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول، عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية، صبري بوقادوم.

وحسب ما أوردته السفارة الروسية لدى الجزائر، اليوم الاثنين، فقد هنأ قادة روسيا نظرائهم الجزائريين بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر.

وتلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التهاني من نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما تلقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، التهاني من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وتلقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، التهاني من نظيره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.