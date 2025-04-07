قادري أفضل لاعب في استفتاءٍ لجمهور كورتري البلجيكي

اختارت جماهير نادي كورتري البلجيكي، الدولي الجزائري عبد القهار قادري، أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام نادي سانت ترويدن، في الدوري البلجيكي.

ونال عبد القهار قادري لقب أفضل لاعب في المباراة، في استفتاء شاركت فيه جماهير نادي كورتري، وذلك نظير الأداء الرائع الذي قدمه الدولي الجزائري، في مباراة أمس الأحد، ضمن الجولة الـ3 من الدوري البلجيكي.

وقاد قادري فريقه كورتري للفوز بثلاثية كاملة، بتسجيله هدفاً وتقديمه تمريرة حاسمة. كما تحصل صاحب الـ24 سنة على أعلى نقطة في اللقاء (8.3 من 10)، حسب موقع صوفاسكور المختص في إحصاءات اللاعبين.

ووصل خريج أكاديمية بارادو، إلى هدفه الرابع في كل المنافسات هذا الموسم. فضلا عن تقديمه ثاني تمريرة حاسمة في بطولة “برو ليغ” البلجيكية.