قادري الأفضل في كورتري البلجيكي هذا الموسم

بصم لاعب “الخضر” عبد القهار قادري، على أرقام استثنائية في الموسم الكروي الجاري، من الدوري البلجيكي، جعلته الأفضل في ناديه كورتري.

وحسب احصائية نشرها مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن قادري يتصدر قائمة أفضل الممررين الحاسمين في كوتري.

كما أن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، يعتبر الأكثر مساهمة في الأهداف، رفقة ناديه البلجيكي، بـ 12 مساهمة تهديفية.

إلى جانب كونه الأكثر الأكثر صناعة للفرص المحققة (8). الأكثر منحا للتمريرات المفتاحية (37)، والأكثر نجاحا في المراوغة (56)، ويملك أفضل معدل تقييم “سوفاسكور” بـ 7.22.

للإشارة فإن قادري، سيكون رفقة ناديه على موعد يوم السبت المقبل. مع لعب مصيره في الدرجة الأولى البلجيكية، حينما يلتقي بسانت تروند، في الجولة الـ 6 والأخيرة، من “بلاي أوف” البقاء.

ويحتاج كورتري، للفوز لضمان البقاء وتفادي لعب لقاء السد. فيما يكفي سانت تروند، بقيادة ثنائي “الخضر” الآخر، بلال براهيمي وزين الدين بلعيد، التعادل لتفادي السقوط.