قادري حاسم رفقة كورتري البلجيكي

عاد لاعب “الخضر” عبد القهار قادري، للتألق في سماء الكرة البلجيكية، رفقة ناديه كورتري، بمناسبة أولى لقاءات تفادي السقوط إلى الدرجة الثانية.

ونجح قادري، في منح تمريرة هدف السبق لناديه، أمام الضيف سيركل بروج. في الدقيقة 14 لزميله، برام لاغاي، الذي طُرد بالبطاقة الحمراء، بحلول الدقيقة 33.

وبهذا “الأسيست” الذي جاء منه الهدف الوحيد. في الشوط الأول من مواجهة كورتري وسيركل بروج. رفع قادري، رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة في 24 لقاء بالدوري البلجيكي، مقابل هدف وحيد.

بينما خاض خريج مدرسة أتليتيك بارادو، مواجهتين مع كورتري. في كأس بلجيكا هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا من دون صناعة.