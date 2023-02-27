تواجد الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 27 من الدوري البلجيكي، بعد تألقه اللافت مع فريقه كورتري .

وحسب موقع DH les sports+ البلجيكي، اليوم الإثنين، فقد تواجد لاعب الخضر قادري ضمن التشكيلة المثالية للجولة 27 من الدوري البلجيكي.

بعد تألقه في مواجهة فريقه كورتري ضد المنافس زولت فاريجيم، في المواجهة التي إنتهت بـ3 مقابل 3، والتي سجل فيها اللاعب قادري الهدف الأول لفريقه، كما قدم تمريرة الهدف الثاني ازميله فيلبي افيناتي.

كما نال لاعب الخضر أعلى تنقيط في المواجهة بعلامة 9.1.